رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يتفقد فرع الجهاز بالمنطقة الوسطى‎

قام رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد المبروك عبد الحفيظ بزيارة ميدانية يوم أمس الأربعاء لفرع الجهاز بالمنطقة الوسطى.

وعقد رئيس الجهاز إجتماعاً موسعاُ بمركز إيواء المهاجرين زليتن بحضور رئيس فرع الجهاز بالمنطقة الوسطى ورؤساء مراكز كلاً من “زليتن , الخمس , سوق الخميس , مصراته”, ورؤساء وحدات الترحيل والتحري بمراكز الإيواء.

وتم خلال الاجتماع ، مناقشة عدد من المواضيع والمشاكل والقصور التي تواجه مكونات الجهاز بالمنطقة الوسطى وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

وذكر المكتب الاعلامي بوزارة الداخلية ، ان هذه الزيارة هي لمتابعةً سير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والوقوف على أوجه القصور الذي صاحب التعاطي مع كارثة غرق قارب يقل مهاجرين غير الشرعيين بمنطقة المخطاف بميناء الخمس البحري والذي أدي إلى موت 60 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة خلال الأيام الماضية

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