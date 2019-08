تعليم الوفاق تستعرض جهود اللجان النوعية في التحضير لامتحانات الثانوية

استعرضت لجنة الإشراف والمتابعة للامتحانات النهائية للشهادة الثانوية ، خلال اجتماع عقدته الخميس بمقر المركز الوطني للغات الحية بجامعة طرابلس، جهود اللجان النوعية واستعداداتها وتحضيراتها لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور “محمد العتوق” في سياق حديثة بأن جميع اللجان تكرس جهودها لتقديم بيئة هادئة ومريحة لأبنائنا الطلبة خاليةٍ من صدى الأزمات التي تمر بها بلادنا الحبيبة في محطة هي الأهم من حياتهم على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته أكدت عضو اللجنة الدكتورة “مسعودة الأسود” بأنه سيتم التباحث مع باقي اللجان النوعية من أجل تذليل كافة الصعاب وتقديم أفضل الحلول بهدف أن تسير امتحانات الشهادة في كافة اللجان الامتحانية على أفضل مايرام.

