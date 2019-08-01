انقاذ 75 مهاجرا غير شرعي غرب مدينة الزاوية

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ،عن تمكن قـسم مـكافحة الـتهريب والـتسلل بـمكتب الـعمليات الـبحرية بـالإدارة ،يوم الخميس ،مـن إنقاذ عـدد 28 مـهاجر غـير شـرعي فـي عـرض الـبحر غـرب مـدينة زوارة وهـم بـصحة جـيدة.

و قال مـدير الإدارة الـعامة لأمـن الـسواحل عـقيد “الـبشير بـالنور” ،إن القسم تمكن أيضا يوم أمس الأربعاء ،من إنقاذ عـدد 47 مـهاجر غـير شـرعي ،ليرتفع بذلك عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم انقاذهم خلال يومين إلى 75 مهاجرا.

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