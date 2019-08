قال اللواء محمد بن نايل، آمر مجموعات الردع بالقيادة العامة، وآمر منطقة براك العسكرية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة لقنت المليشيات في طرابلس درسًا قويًا في كيفية القتال.

وأشار بن نايل، في تصريحات تليفزيوينة، إلى تخلي الميليشيات عن قتلاها أمام ضربات القوات المسلحة، وأنها فقدت 32 من عناصرها في مواجهات اليوم أمام القوات المسلحة.

