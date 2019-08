قال المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، اليوم الخميس، إن الوحدات العسكرية قامت بعمل كبير منذ ساعات الصباح الأولى، مشيرًا إلى أن سلاح الجو كان له الدور الأكبر خلال المواجهات مع المليشيات في طرابلس.

و فقدت الميليشيات المسلحة 32 من عناصرها في مواجهات اليوم أمام القوات المسلحة.

