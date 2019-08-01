عبدالرحمن السويحلي : بالصوت العالي انا مع تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا
تعليقات
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بعد انتهاء الجيش الوطنى من تحرير العاصمة ومصراطة سيجلس ابناء الشعب الليبى ليحددوا شين يبوا ولا مكان للاخوان بين التريس مكانهم وسط النساوين فى بيوت الدعارة بتركيا انتهى الدرس ياغبى
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I know a donkey when I see one ya ehmar
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من الدى هو على الطريق الصحيح
من هو الدى يفهم الطرف التانى على الخطأ
هل الهدف مشترك لبناء وحده ليبيا وطن واحد
هل انت حريص على وطنى اكثر منى
هل انت فى مسارك الصحيح
من يدفع الثمن-وطن-شباب-ثروه البلاد- المواطن-
هل تم الوصول إلى حلول و فيها الطرف التانى. وهى حقيقه شامله لأهداف نبيله تحضن الوطن وابنائه وتحفظ ثروه البلاد ولم يستجب خصمك مما اظطرك لاهدار المال العام لليبيا الوطن
هل تعتقد ضياع الوطن وقتل الشباب يحقق مصلحه شخص ما
او يحقق مصلحه وطن ما هى الأسس والمبدأ لهدا ا
ما الهدف من هده الحرب العوجاء العمياء
هل ادا وقف امام القضاء وأصبحت تعانى فى مشاكل التحقيق والاتهامات والشعب ينتظر فى محاكمتك وفقدت كل شئ امتلكته حتى عائلتك واصحابك ولا تجد حتى من يقول لك كيف حالك انت مستعد لعده اللحظات
انت مستعد لتقف امام الله عز وجل المسائله والقضاء والحساب وفى عنقك المال الدى ضاع والوطن الدى تجزء بسبب أفكارك وتوجهك والنفس التى قتلت من تكون حتى يتبعك الغافلون عن هدا الأمر نسئل الله ان يحفظ الوطن وابنائه الصالحين ويهدى برحمته الباقيين ويحفظ الوطن وثرواته وخبراتهم من الطامعين ويصلح ويهدى بال وعقل المسئولين
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