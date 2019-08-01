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بلديات طرابلس تطالب بسحب مخصصات النظافة من شركة الخدمات العامة لسوء أدائها

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالبت عدد من بلديات طرابلس، وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق بنقل المخصصات المالية التي وفرتها لشركة الخدمات العامة طرابلس إلى البلديات بسبب سوء أداء الشركة في ملف النظافة، حسب جاء في بيان مشترك للبلديات.

وذكر البيان أن عمداء بلديات طرابلس (أبو سليم- سوق الجمعة- طرابلس المركز- عين زارة- حي الأندلس- تاجوراء) عقدوا اجتماعا طارئا لمناقشة عددًا من القضايا في مقدمتها مشكلة تكدس القمامة وضعف أداء شركة الخدمات العامة في ظل عدم نقل الاختصاص للبلديات لإدارة ملف النظافة العامة ومعالجة النفايات.

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وأشار البيان إلى أن ملف النظافة العامة مُسند إلى البلديات وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012، الأمر الذي أدى إلى عدم أداء البلديات لمهامها، مؤكدة أن عملية نقل الاختصاص لم تتم.

وأكد العمداء «ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية في نقل المخصصات المالية للبلديات في ظل سوء أداء شركة الخدمات العامة طرابلس خلال السنوات الماضية دون تحقيق الكفاءة المطلوبة التي تكفل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين». 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذه عقلياتمم انتم وفروخكم تاكلوا وتلوحوا فالشارع زي الحيونات اكرمكم الله وتقولوا نبو فلوس نبو فلوس ، شن كثر الأمراض والجرذان والتيفود والسل والاوبءة غير كثرة المطاعم والقمامة والفضلات والعقول الغير واعية …؟!!! حتى عامل النظافة الي ينظف في اوساخكم ومخلفاتهم مش محترمينه ….. سبحان الله ، ،،، هذي مسؤلية ادارة البلديات في قناصة حاطينهم بعض الشباب للجهلة الي يلوحوا في اكياس الفضلات في الشارع ، لما تحيك طبقة الرحمة من حيث لا تدري مسافات بعيدة حتى برنامج كاميرات مراقبة ما نجحش ما دماغات وبطون فيها الدود الي بنهش . قناص رقم ٣ راقب التعليمات اي تحركات وغير طبيعية مشبوهة أرسل الرصاصة لتسكن الجمجمة وتغلق مركز الاعصاب وتريح وتستريح . وتحية احترام وتقدير وتقديم كل باقات الفل والورود لعاملي شركة النظافة بطرابلس . وكل مستحقاتهم ستصل اليهم بعون الله .

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