رسالة أمل .. إنتاج الديزل من الطحالب

متابعة|218

شهد مدرج أسد الصحراء في كلية الهندسة بمدينة صبراتة مناقشة مشروع التخرج للطالبة “أمل ضو اجميع”، من قسم الهندسة الكيميائية للعام الجامعي 2018-2019 م .. واختارت أمل لرسالتها عنوان “إنتاج الديزل الحيوي من بعض عينات الطحالب المحلية في ليبيا”.

ويعد بحث “أمل” الأول من نوعه في ليبيا، وهو تحت إشراف الدكتور “نادر كمال” ومناقشة الدكتور “علي أبوصلوعة” وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة صبراتة.

حضر المناقشة لجنة لتقييم المشروع وعدد من المهتمين وأسرة الطالبة ..وتم تقييم المشروع بنسبة 92 بالمائة بتقدير ممتاز، وهو مشروع تحت بند الطاقات المتجددة بالكلية ويبحث في طريقة انتاج الديزل الحيوي من بعض الطالحب كبديل للوقود الأحفوري الذي هو في حالة نضوب مستمر وتناقص.

ويهدف المشروع لعرض أهمية تطبيقات الطحالب واستخلاص الزيت من الطحالب المحلية وتحويل الزيت إلى وقود ديزل في المستقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية