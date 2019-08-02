حجاج سبها..من تمنهنت عبر معيتيقة إلى جدة

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غادر أكثر من “150” حاج من حجيج مدينة سبها عبر مطار تمنهنت متجهين إلى مطار معيتيقة تمهيداً لنقلهم وتفويجهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال “محمد المنصوري “مدير منطقة سبها بشركة الخطوط الجوية الليبية، إن الشركة أشرفت على نقل حجاج المنطقة الجنوبية عبر 3 رحلات من مطار تمنهنت إلى مطار معيتيقة، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات واستقلت المجموعة الأولى وهم حجاج مدينة سبها طائرة أيرباص320 وعددهم 154 حاجاً فيما تم نقل حجاج المدن الجنوبية الأخرى عبر رحلتين متتاليتين وعددهم “226” حاج.

وقال “ياسين الزروق”مشرف حجاج سبها إنه تم تنسيق برامج وأماكن الإقامة في مدينة جدة بالسعودية والأمور اللوجستية تسير على أحسن ما يرام بحسب قوله.

كما قامت شعبة الهلال الأحمر فرع البوانيس بتقديم المساعدة لكبار السن من الحجيج وتنظيمهم وترتيب صعودهم للطائرة وتقديم الوجبات الغذائية لهم، وتلقى الحجاج محاضرات توعوية وصحية خصوصاً لمرضى السكر منهم في كيفية المحافظة والانتباه لمعدل السكر في الدم وطلب مساعدة أقرب مشرف صحي لمجموعة الحجاج.

يشار إلى أن لمسؤولي مناطق الجنوب مطالبهم كل موسم أن تسير طائرات مباشرةً من سبها إلى السعودية، للحد من معاناة الحجيج، لكن الظروف الأمنية كل مرة كانت تحول دون ذلك لاسيما مع ماتشهده البلاد من صراعات وتشظي حكومات وهيئات.

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