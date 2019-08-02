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بينهم قيادي ميداني.. حصيلة أولية لقتلى قوات الوفاق في معارك الخميس الدامية – أسماء

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشرت مصادر مطلعة حصيلة مبدئية بالأسماء لقتلى القوات الموالية لحكومة الوفاق في معارك يوم الخميس بمختلف محاور طرابلس بينهم قيادي ميداني.

وفيما يلي قائمة بقتلى قوات الوفاق ليوم 1-8-2019 وغالبيتهم من مدينة مصراتة:
1-أبوزيد أحمد أبوزيد (مصراتة)
2-عادل محمد أبو ودن (مصراتة)
3-عمر مصطفى ابوشوفة (مصراتة)
4-عمران صابر الجروشي (مصراتة)
5-الشحمي احمد الشحمي (مصراتة)
6-الصغير محمد هروس (مصراتة)
7-عبدالله سعد احطيبة (مصراتة)
8-محمد عبدالسلام بعيو (مصراتة)
9-مختار ابوجرود (مصراتة )
10-علي الجهيمي (مصراتة)
11-مروان الطويل (مصراتة)
12-علي محمد المحجوبي (صرمان)
13-عمر البشير المحجوبي (صرمان)
14-عمر محمد الورفلي (طرابلس)
15-حسن الخباط (طرابلس)
16-حسن سليمان التارقي (الجنوب)
17-احمد التارقي (الجنوب)
18- وائل محمد المشاي ( المشاشية )                                   19-محمود بركة ( الزاوية مطرد )            
20-باسم وشنه (باتيستا) (سوق الجمعة)
21-سامي عومر – (نالوت) – قيادي ميداني.

وتدور اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بعدد من المحاور منذ صباح الخميس وتراجعت حدتها مساءاً، بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، فيما أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن القوات المسلحة تتقدم بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس .

وأكدت الشعبة في بيان صادر عنها أن أكثر من 25 قتيل هي الحصيلة الأولية لقتلى قوات الوفاق، فيما اشارت مصادر عسكرية ان الحصيلة ارتفعت لـ32 قتيلاً.

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  • كل يوم جنازات فى مصراطة من اجل الحيوان صوان الذى اعترف صراحة بانه وراء كل هذه الدماء عندما طلب من حكومة السراج ان تعمل دون الحصول على ثقة البرلمان وبدلا من ايجاد حكومة توافقية نجمع الليبيين فرضوا خوان مرفوضين فى كل مكان وان الاوان للعقلاء من اهالى مصراطى لتطبيق امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد ضرار واعتبار الخوان المفلسين تجار الدين اعتبار مقرهم فى مصراطة وكر للضرار والتفريق بين الليبيين وهدمه وحرقه فورا كما فعلوا فى مصر كع اوكار الخوان وغدا سبفعوه فى تونس فهم من شر ما خلق

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    • اختتم يا القرامطة جيد أن سعيد يبدو اوجعتكم على راسكم بغل الرجمة والإعلام الحجالة تطورات اليوم تقدم في محور الخلة الفرجان عين زراة مقتل 6 قيادات بارزة من كرامة انتشال 26 مقاتل من الكرامة في خلة الفرجان السيطرة كاملة محور الزرطنة أصبحت القوات الوفاق على مشارف مدينة ترهونة دخول طرابلس أصبح حلم متل الانتصار حفتر على الجيش تشاد تحول إلى كابوس كذلك طرابلس تحولت وادي دوم جديدة كي تزيد من عقدة حفترية

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