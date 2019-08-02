بينهم قيادي ميداني.. حصيلة أولية لقتلى قوات الوفاق في معارك الخميس الدامية – أسماء

نشرت مصادر مطلعة حصيلة مبدئية بالأسماء لقتلى القوات الموالية لحكومة الوفاق في معارك يوم الخميس بمختلف محاور طرابلس بينهم قيادي ميداني.

وفيما يلي قائمة بقتلى قوات الوفاق ليوم 1-8-2019 وغالبيتهم من مدينة مصراتة:

1-أبوزيد أحمد أبوزيد (مصراتة)

2-عادل محمد أبو ودن (مصراتة)

3-عمر مصطفى ابوشوفة (مصراتة)

4-عمران صابر الجروشي (مصراتة)

5-الشحمي احمد الشحمي (مصراتة)

6-الصغير محمد هروس (مصراتة)

7-عبدالله سعد احطيبة (مصراتة)

8-محمد عبدالسلام بعيو (مصراتة)

9-مختار ابوجرود (مصراتة )

10-علي الجهيمي (مصراتة)

11-مروان الطويل (مصراتة)

12-علي محمد المحجوبي (صرمان)

13-عمر البشير المحجوبي (صرمان)

14-عمر محمد الورفلي (طرابلس)

15-حسن الخباط (طرابلس)

16-حسن سليمان التارقي (الجنوب)

17-احمد التارقي (الجنوب)

18- وائل محمد المشاي ( المشاشية ) 19-محمود بركة ( الزاوية مطرد )

20-باسم وشنه (باتيستا) (سوق الجمعة)

21-سامي عومر – (نالوت) – قيادي ميداني.

وتدور اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بعدد من المحاور منذ صباح الخميس وتراجعت حدتها مساءاً، بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، فيما أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن القوات المسلحة تتقدم بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس .

وأكدت الشعبة في بيان صادر عنها أن أكثر من 25 قتيل هي الحصيلة الأولية لقتلى قوات الوفاق، فيما اشارت مصادر عسكرية ان الحصيلة ارتفعت لـ32 قتيلاً.

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