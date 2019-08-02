مصادر تنشر حصيلة لقتلى قوات الجيش الوطني في معارك الخميس – اسماء

نشرت مصادر مطلعة حصيلة لقتلى القوات المسلحة بالجيش الوطني في معارك يوم الخميس بمختلف محاور طرابلس.

وفيما يلي قائمة بقتلى قوات الجيش الوطني ليوم 1-8-2019 والذين سقطوا في معارك الخميس حيث بلغ عددهم 9 بحسب المصادر:

1-عبدالرؤوف الفرجاني الترهوني

2-المبروك جحوان النايلي

3-محمد علي الهمالي الترهوني

4-زكريا الترهوني.

وأشارت المصادر إلى فقدان القوات المسلحة الليبية الخميس لـ”5″ من منتسيبها في محور الخلة جنوب طرابلس اثر استهدافهم بالطيران المسير ومعارك القتال وهم كالأتي:

1- الجندي المعتصم الككلي /شهداء الزاوية / بنغازي

2- الجندي علي سعد الشعافي/شهداء الزاوية / بنغازي

3-الجندي صلاح الجازوي /شهداء الزاوية /بنغازي

4- الجندي/ محمد جابر الزلاوي /شهداء الزاوية /بنغازي

5-الجندي “حمزه فرحات الزلاوي /شهداء الزاوية /بنغازي.

ودارت اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بعدد من المحاور منذ صباح الخميس وتراجعت حدتها مساءاً، بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، فيما أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن القوات المسلحة تتقدم بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس .

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