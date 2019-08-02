هاتف ليبيا تخفض المكالمات الصادرة للمملكة العربية السعودية لموسم الحج لهذا العام بنسبة 30 %.

أعلنت شركة هاتف ليبيا عن تخفيض تسعيرة المكالمات الصادرة للمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لهذا العام 1440 هجري بنسبة 30 % وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات الدولية الليبية، اعتبارا من الاول من شهر ذو الحجة 1440 وحتى يوم 20 من نفس الشهر .
عن مصدر الخبر
جريدة الايام الليبية
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