هاتف ليبيا تخفض المكالمات الصادرة للمملكة العربية السعودية لموسم الحج لهذا العام بنسبة 30 %.

أعلنت شركة هاتف ليبيا عن تخفيض تسعيرة المكالمات الصادرة للمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لهذا العام 1440 هجري بنسبة 30 % وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات الدولية الليبية، اعتبارا من الاول من شهر ذو الحجة 1440 وحتى يوم 20 من نفس الشهر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية