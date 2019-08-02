 وزارة التعليم تعتزم تطبيق مشروع التعليم عن بعد للكليات الطبية مع بداية العام الدراسي القادم .

استعرضت لجنة التعليم عن بعد لكليات الطب البشري للمرحلة ” ما قبل السريرية الثلاثاء أعمالها المتعلقة بتطوير وتوحيد المقررات الدراسية والامتحانات وكيفية ربط الكليات ببعض لتمكين الطلاب من متابعة المحاضرات عن بعد ( البت المباشر ) .

وقدمت اللجنة عرضا ضوئيا بينت من خلاله تسجيل المحاضرات من قبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين لهم الخبرة العلمية والتربوية في طرق التدريس وكيفية عرضها عن طريق الموقع الخاص بالمشروع .

وشدد وزير التعليم في كلمة له في الاجتماع على ضرورة تطبيق المشروع والبدء الفعلي في تنفيذه مطلع العام الدراسي القادم (2019 -2020 ) لما له من أهمية لاصلاح التعليم بمختلف الكليات .

موضحا بأن الشركة الليبية القابضة للاتصالات ابدت استعدادها للتعاون مع وزارة التعليم في هذا الخصوص بتوفير الاحتياجات اللازمة لخدمات الانترنت وتوفير مساحات تخزينية كافية في المواقع الخاصة بالمشروع .

الجدير بالذكر بأن الوزارة تعمل على تطبيق هذا المشروع نظرا للنقص الذي تعاني منه الكليات الطبية في جميع اقسامها وتخصصاتها في أعضاء هيئة التدريس .

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