“فزعة” شاب طرابلسي لأجل بهاء العاصمة

تقرير|218

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لشاب من مدينة طرابلس أخذ على عاتقه تنظيف زوايا من شط العاصمة مركزاً جهده على تنظيف النافورة الشهيرة بـ “نافورة طريق الشط”.

وقضى المتطوع الشاب 6 ساعات من العمل المتواصل وقد جمع بعد انتهاء عمله التطوعي أكثر من كيس كبير للقمامة في غياب كامل لشركة النظافة التي أهملت أن يكون وجه العاصمة أكثر نقاءً .

ويضرب هذا الشاب المتطوع مثالاً للهمة العالية والايثار في زمن اتجه فيه أنداده إلى الانخراط في التشكيلات المسلحة أو في الانتظار السلبي لانتهاء الفوضى والصراعات فمثل بهمته و “فزعته” التحدي والإرادة الحقيقية لخدمة الوطن، فلو أعطى كل شاب من أقرانه 6 ساعات للعمل في خدمة المجتمع متطوعاً لكان لذلك عميق الأثر في نهضة البلاد على الرغم من إهمال المسؤولين المنشغلين في ترتيب مصالحهم الذاتية .

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