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“فزعة” شاب طرابلسي لأجل بهاء العاصمة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لشاب من مدينة طرابلس أخذ على عاتقه تنظيف زوايا من شط العاصمة مركزاً جهده على تنظيف النافورة الشهيرة بـ “نافورة طريق الشط”.

وقضى المتطوع الشاب 6 ساعات من العمل المتواصل وقد جمع بعد انتهاء عمله التطوعي أكثر من كيس كبير للقمامة في غياب كامل لشركة النظافة التي أهملت أن يكون وجه العاصمة أكثر نقاءً .

ويضرب هذا الشاب المتطوع مثالاً للهمة العالية والايثار في زمن اتجه فيه أنداده إلى الانخراط في التشكيلات المسلحة أو في الانتظار السلبي لانتهاء الفوضى والصراعات فمثل بهمته و “فزعته” التحدي والإرادة الحقيقية لخدمة الوطن، فلو أعطى كل شاب من أقرانه 6 ساعات للعمل في خدمة المجتمع متطوعاً لكان لذلك عميق الأثر في نهضة البلاد على الرغم من إهمال المسؤولين المنشغلين في ترتيب مصالحهم الذاتية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذه عقلياتكم انتم وفروخكم تاكلوا وتلوحوا فالشارع زي الحيونات اكرمكم الله وتقولوا نبو فلوس نبو فلوس ، شن كثر الأمراض والجرذان والتيفود والسل والاوبءة غير كثرة المطاعم والقمامة والفضلات والعقول الغير واعية …؟!!! حتى عامل النظافة الي ينظف في اوساخكم ومخلفاتهم مش محترمينه …زز سبحان الله ، ،،، هذي مسؤلية ادارة البلديات

    في قناصة حاطينهم لبعض للجهلة الي يلوحوا في اكياس الفضلات في الشارع ، لما تحيك طلقة الرحمة من حيث لا تدري مسافات بعيدة تو تفهم …..حتى برنامج كاميرات مراقبة ما نجحش ….!!!! من دماغات وبطون فيها الدود الي بنهش ……. قناص رقم ٣ راقب التعليمات اي تحركات غير طبيعية مشبوهة أرسل الرصاصة لتسكن الجمجمة وتغلق مركز الاعصاب وتريح وتستريح …. وتحية احترام وتقدير وتقديم كل باقات الفل والورود لعاملي شركة النظافة بطرابلس وكل مستحقاتهم ستصل اليهم بعون الله .

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