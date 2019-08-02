شرطة تراغن تقبض على “لص المواشي”

متابعة|218

ألقت عناصر مركز شرطة تراغن القبض على مواطن تشادي الجنسية يمتهن السطو على مزارع وحضائر المواطنين بالمدينة ليسرق المواشي من أغنام وماعز .

واستقبل مركز الشرطة في الآونة الأخيرة عشرات البلاغات بخصوص سرقة مواشيهم، منها بلاغات متكررة عن اختفاء المواشي من 8 مزارع في نطاق مدينة تراغن.

وجاءت آخر البلاغات من مواطن أبدى اشتباهه بشخص من العمالة الوافدة يقيم في إحدى مزارع تراغن وبالتحري والمتابعة تم العثور بحوزة المواطن التشادي الجنسية داخل أسوار المزرعة المقيم بها على عدد من المواشي المسروقة.

تمت مصادرة المواشي وحجزها داخل مركز الشرطة-حسب “محمد حسين” رئيس مركز شرطة تراغن، الذي أضاف بأن ” هذه السرقة ليست الأولى التي يتورط فيها أجانب و من بينهم الجنسية التشادية وقد لا تكون الأخيرة ولكن عيون الأجهزة الأمنية لن تغفل عنهم” .

يذكر أن ظاهرة الاعتداء على المزارع لأجل سرقة المواشي تنشط مع قرب حلول عيد الأضحى لاسيما في الأعوام الأخيرة حيث ارتفاع أسعار الأغنام بشكل غير مسبوق مايشجع اللصوص على السرقة ليحصدوا أموالاً طائلة من بيع المواشي في أماكن بعيدة.

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