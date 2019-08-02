اللواء 73 مشاة لـ”الليبيين”: ليس لدينا أي مطامع سوى الحفاظ على الوطن والمواطن

اعتبر مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الكرامة، المنذر الخرطوش، أن عقول الميليشيات تقودهم إلى الباطل، مؤكدًا أنه لا توجد أي مطامع لدى “اللواء” أكثر من الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

ونشر المركز الإعلامي للواء “73” مشاة”، في بيان له، أنهم نزفوا الكثير في شوارع مصراته من دماء أبناء الشرق والجنوب والغرب، إلا أن الميليشيات أنكروا ذلك وأبى المتسلط منهم أن يخالف تعليمات أمير المؤمنين الخاص بهم، تحت شعار لا جيش للدولة لا سيادة للدولة، وأن مصلحتهم أولاً، موجهًا تساؤلاً لمن يدعمهم: “لماذا تغمض عينيك عن الواقع؟، لماذا تكتفي بالإنصات لأكاذيب هؤلاء المارقين، وتجعل من نفسك جزء من تلك الأكذوبة”.

وأكد المركز الإعلامي في بيانه، أنه لا بديل لنا إلا الجيش، وأنهم عازمون، وعلى طريق النصر ماضون.

وتابع في حديث للمواطن الليبي: “لك يا أبي ولك يا أمي ولك يا أخي، لا تتركوا أبناءكم في طريق الظلام، لا بديل للجيش لا بديل لهم يتحدثون عنه، لا يملكون قضية إلا الحفاظ على مصالح شخصية وحزبية، ويدافعون عن وهم، ألزم بيتك تسلم”.

واختتم، بأنه لابد من جيش وطني، لديه عزيمة كبيرة لتحرير تراب الوطن، والحفاظ على سيادة الدولة، وأنه لا توجد أي مطامع أكثر من الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

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