خدمات بنغازي الاجتماعية تُكرم متقاعديها

متابعة|218

أقامت وحدة الخدمات الاجتماعيه بمكتب التفتيش التربوي في مدينة بنغازي احتفالية داخل منتجع الماسة لتكريم رموز من الشخصيات التي تقاعدت وأفنت أعمارها في خدمة الطالب والتعليم والتربية في المدينة.

وجاءت الاحتفالية حسب منظميها “استذكاراً لسنوات من عمل زملائهم في مهنة التفتيش التربوي وصلت إلى 30 عام من الخدمة دون كلل أو ملل قدموا فيها للطلاب بيت ثانٍ يكون فيه الاختصاصي الاجتماعي بمثابة الوالد والوالدة للطالب في حل مشاكلهم والاستماع إلى طموحاتهم والعراقيل التي تواجههم”

وسُلِّمَ في هذه الاحتفالية وشاح الوفاء لأكثر الشخصيات الرائدة في مجال التفتيش التربوي والتي تقاعدت عن العمل ليكونو قدوة للكوادر الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية