إنقاذ 55 مُهاجراً قبالة سواحل ليبيا

أنقذت إحدى السفن التابعة لمنظمة “برواكتيفا أوبن أرمز” الإسبانية غير الحكومية 55 مُهاجرا غير قانوني كانوا عالقين على متن قارب خشبي قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة إن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم طفلين وامرأة حامل و15 امرأة أخرى، كما أشارت إلى أن بعضهم ظهرت عليه آثار التعذيب.

وحاولت سفينة الإنقاذ الألمانية الرسو في إيطاليا، لكن تعذّر عليها ذلك بسبب رفض وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، ومنعها من دخول حدود مياه إيطاليا الإقليمية.

تأتي هذه الواقعة بعد يوم فقط من قيام سفينة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية “آلان كردي” التي تديرها منظمة Sea-Eye ، بإنقاذ 40 مهاجرا من قارب مطاطي كان عالقاً وسط البحر على بعد حوالي 29 ميلا قبالة ساحل ليبيا.

وقالت Sea-Eye إن مِن بين مَن تم إنقاذهم امرأتان، إحداهما حامل في شهرها السادس، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال أعمارهم سنة واثنتين وأربع، ويحمل المُهاجرون الـ40 جنسيات مُختلفة من نيجيريا ومالي والكونغو وغانا وليبيريا وساحل العاج.

وبقيت سفينة الإنقاذ عالقة قبالة ساحل لامبيدوسا، بعد أن رفض سالفيني أيضاً رسوها بالموانئ الإيطالية، حيث وقّع قراراً يقضي بحظر دخولها إلى المياه الإقليمية الإيطالية.

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