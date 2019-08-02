اجتماع لمناقشة تحضيرات امتحانات الثانوية في طرابلس

استعرضت لجنة الإشراف والمتابعة للامتحانات النهائية للشهادة الثانوية، جهود اللجان النوعية واستعداداتها وتحضيراتها لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

وعقد اجتماع للجنة، أمس الخميس في مقر المركز الوطني للغات الحية بجامعة طرابلس، حيث أكد رئيس اللجنة، الدكتور محمد العتوق، أن جميع اللجان تكرس جهودها لتقديم بيئة هادئة ومريحة للطلاب، خالية من صدى الأزمات التي تمر بها البلاد، وفق بيان على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي السياق نفسه، قالت عضو اللجنة الدكتورة مسعودة الأسود، إنه سيتم التباحث مع باقي اللجان النوعية من أجل تذليل كافة الصعاب، وتقديم أفضل الحلول، بهدف أن تسير امتحانات الشهادة في كافة اللجان الامتحانية على أفضل مايرام.

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