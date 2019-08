إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل الزاوية

المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، إنقاذ عـدد 28 مـهاجر غـير شـرعي فـي عـرض الـبحر غـرب مـدينة زوارة مؤكدة اهـم بـصحة جـيدة

وقال مـدير الإدارة الـعامة لأمـن الـسواحل عـقيد “الـبشير بـالنور”، إن قسم مـكافحة الـتهريب والـتسلل بـمكتب الـعمليات الـبحرية بـالإدارة تمكن أيضا، الأربعاء، من إنقاذ عـدد 47 مـهاجر غـير شـرعي، ليرتفع بذلك عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم خلال يومين إلى 75 مهاجرا.

