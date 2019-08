الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجهات الأمنية بفتح تحقيق في جريمة مقتل الكوفي

المتوسط:

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها وإدانتها لواقعة مقتل الناشط المدني أحمد عمر الكوافي، الذي وُجدت جثته، الأربعاء الماضي ملقاة على شاطئ منطقة “البراني” الواقعة جنوبي غرب بنغازي بمسافة 20 كم.

وأشارت اللجنة في بيان استنكارها أن جثة الفقيد وُجِدت مقيدة بسلسلة معدنية وعليها آثار إطلاق نار في الرأس وقد لفظتها أمواج البحر على الشاطئ، ما يدل على أن الجناة رموا جثمانه في البحر بعد قتله مكبلاً .

وطالبت اللجنة الوطنية في بيانها مكتب المحامي العام بمدينة بنغازي، ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية بالمدينة ، بفتح تحقيق شامل وعاجل في واقعة مقتل الناشط المدني أحمد عمر الكوافي ، وكشف الأسباب الكامنة وراء ارتكاب هذه الجريمة النكراء والبشعة –حسب البيان- وكشف هوية الجناة وضمان ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة كما حدث في الجرائم والانتهاكات الجسيمة السابقة.

وشدد البيان على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين في عموم البلاد ، وضمان ملاحقة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية.

