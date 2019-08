المتوسط:

أعلنت دار الإفتاء الليبية واللجنة العليا للإفتاء: أن «اليومٍ الجمعة الموافق 2 أغسطس الجاري هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هجري»، وبناء عليه سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.

وأوضحت دار الإفتاء الليبية بطرابلس واللجنة العليا للإفتاء بالبيضاء في بيان لهما، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، لتكون غرة الشهر الجمعة، ويوم السبت الموافق: 10 أغسطس الجاري هو يوم الوقوف بعرفة.

The post دار الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية