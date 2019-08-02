منظمة حقوقية تستنكر واقعة مقتل الناشط المدني أحمد الكوافي ببنغازي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين تجاه واقعة مقتل الناشط المدني أحمد عمر الكوافي، حيث عثر على جثته الأربعاء الماضي، بشاطئ منطقة «البراني» 20 كلم جنوب غرب بنغازي، ووُجِدت الجثة مقيدة بسلسلة معدنية وعليها أثار إطلاق رصاص في الرأس بعد أن لفظتها أمواج البحر بشاطئ البراني.

وطالبت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، مكتب المحامي العام بمدينة بنغازي، ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية بالمدينة، بفتح تحقيق شامل وعاجل في واقعة مقتل الناشط المدني احمد عمر الكوافي، وكشف الأسباب الكامنة وراء ارتكاب هذه الجريمة النكراء والبشعة وكشف هوية الجناة وضمان ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة كما حدث في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني السابقة.

وشددت اللجنة، على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين في عموم البلاد، وضمان ملاحقة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللانسانية.

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