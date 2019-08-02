من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي

طالت حمى الانقسام مجلس النواب الذي بات يتقاسمه معسكران، الأول في طبرق والآخر في طرابلس، وكانت أولى إفرازات هذا الانقسام هو زيارة وفدين نيابيين من الجانبين -ودون تنسيق- إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

زيارة وفد مجلس النواب إلى أميركا تركزت على التشريعات الصادرة من مجلس النواب فيما يخص شرعنة القوات المسلحة، وعلى رأسها تعيين المشير خليفة بلقاسم حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي، سواء في مجلس النواب الأميركي أو مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية والبيت الأبيض.

أما الملف الثاني، الذي طرحه النواب، فهو عوائد النفط التي تذهب إلى المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ومنها إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث اعتبروا أن «هذه الأموال لا تخضع لسيطرة السلطة التشريعية مما يجعلها تتدفق بطرق مباشرة وغير مباشرة إلى الجماعات الإسلامية».

في المقابل، كانت زيارة وفد من مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى دولة روسيا الاتحادية، والتقى مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بقدنوف بمكتبه بوزارة الخارجية الروسية، حيث أكد بقدنوف «رفض بلاده الهجوم على العاصمة طرابلس».

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وأكد أنه «حذر حفتر من نتائج هذا العدوان على طرابلس»، وشدد المسؤول الروسي على «التزام بلاده بالاتفاق السياسي، وأنه لا سبيل للحل إلا عن طريق الحوار، ولا يمكن أن يكون هناك حسم عسكري في ليبيا».

أما نائب رئيس البرلمان الروسي (الدوما)، ليونيد سولتاسيكي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان، فأوضح أنه «بعد تبادل الآراء وتوضيح بعض الملابسات بالشأن الليبي أكد سولتاسيكي التزام بلاده بالاتفاق السياسي رغم ما يشوبه من خلل، وأن وثيقة الاتفاق السياسي هي الضامن الوحيد للسلام في ليبيا».

وأشار إلى أن بلاده لم تدعم قوات حفتر وضد العدوان منذ البداية، لكنهم يحافظون على علاقتهم بجميع الأطراف لضمان تحقيق السلام في ليبيا، و«أهمية العمل مع هذا الفريق بشكل متكرر ودوري، لتأكيد العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين»، حسب البيان.

وترسخ هاتان الزيارتان الانقسام على المجلس الذي عقد عددٌ من نوابه عدة جلسات على مدار أسبوعين في العاصمة طرابلس في مايو الماضي، ويقول مراقبون إن هذا التطور الخطير هو أحد التداعيات الخطيرة لحرب العاصمة طرابلس، بين الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وبين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج من جهة أخرى.

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ويصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 188 عضواً، وينص قانونه الأساسي على أن النصاب القانوني لعقد جلساته واتخاذ القرارات يتطلب 120 صوتاً، لكن عدداً كبيراً من النواب يقاطعون جلساته، مما اضطر رئاسته إلى تعديل القانون الأساسي ليكون النصاب القانوني لجلساته 92 عضواً فقط. وحسب المحللين، فإن الأجندات المتباينة للنواب تمثل حلقة من مسلسل أزمات لازمت المجالس المنتخبة في البلاد منذ المؤتمر الوطني العام.

ويقول متابعون إن انقسام مجلس النواب في هذا المفترق التاريخي الذي تمر به البلاد هو مؤشر خطير يرسخ التفكك العضوي في مفاصل البلاد، ويصّعب فرص أي تقدم بالبلاد نحو التوحيد ولم الشمل إذا ما انتهت هذه الحرب، فيما يربط المراقبون بين ما يجري الآن وما شهدته الفترة الانتقالية منذ العام 2011 من توترات على صعيد المجالس التمثيلية.

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