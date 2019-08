الكشف عن موعد سحب السيولة المالية في يفرن

المتوسط:

أعلن المجلس البلدي يفرن، صباح اليوم الجمعة، موعد سحب السيولة المالية في المدينة.

وأوضح المجلس في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن سحب السيولة من مصرف الوحدة (جامع الصع) سيكون يومي الأحد والاثنين المقبلين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، مشيرا إلى أن سحب السيولة من مصرف شمال أفريقيا (الظهرة) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء أيضا.

وأفاد المجلس، بأنه وبعد تأخر الحوالات المصرفية لشهري يونيو ويوليو الماضيين، تواصل مع إدارة مصرف ليبيا المركزي وإدارة الحوالات الداخلية بمصرف الجمهورية، لتوجيه كل حوالات المرتبات للشهرين في يوم واحد، منوها بأن كل الحوالات موجود في حسابات المواطنين حاليا.

