عودة التيار الكهربائي إلى مدينة الزاوية

أفاد مدير عام التوزيع بالشركة العامة للكهرباء، بأنه نتيجة للجهود التي قامت بها الإدارة العامة للتوزيع بالتنسيق مع إدارة توزيع الغربية تم التواصل مع الجهات الأمنية بمدينة الزاوية واستلام المحولات وهي الآن موجودة بمقر إدارة توزيع الغربية تمهيدًا لنقلها إلى مدينة غريان .

وتتوجه الشركة العامة للكهرباء بالشكر إلى الإدارة العامة للتوزيع وإدارة توزيع العربية والجهات الامنية في مدينة الزاوية وكل من ساهم في ارجاع المحولات من أهالي مدينة الزاوية خدمة للوطن والمواطن الكريم.

