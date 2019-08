ضبط عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي

المتوسط:

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية، بحوزتها كميات كبيرة من أسلاك الكهرباء، بغرض تحويلها إلى سبائك وبيعها.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة. أنه عثر بحوزة العصابة المكونة من 3 أشخاص، على الأسلاك الكهربائية والكوابل النحاسية، نصفها محروق، كما تم ضبط سيارة معهم، بها قطعة من مخدر الحشيش.

وأشارت المديرية إلى اعتراف المتهمين بأن أحدهم يقوم بسرقة أسلاك الكهرباء، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

