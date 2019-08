المتوسط:

اجتمع وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين بعضو اللجنة التسييرية للهئية العامة للثقافة محمد الهدار وبحضور مدير إدارة الملاكات الوظيفية والتنظيم الإداري عبدالناصر بربه ومدير المكتب القانوني المستشارة نعيمة عاشور ومدير مكتب الاعلام والتواصل ربيعة عمار ومندوب مركز التوثيق والمعلومات عبدالرحمن عون لمناقشة نتائج اللجنة المشتركة بشأن اعتماد ملاك الهيئة العامة للثقافة.

وتناول الاجتماع كيفية تسوية أوضاع المعينين والمتعاقد معهم من قبل هيئة الثقافة والبالغ عددهم 9750 شخصا، كما تناول الاجتماع نتائج عملية الأزدواج الوظيفي التي قام بها مركز التوثيق والمعلومات.

كما تم مناقشة تصور الملاك الوظيفي للمراكز الثقافية والمكاتب التابعة لها في المدن، وتم الاتفاق علي اعتماد الملاك الوظيفي مؤقتاً بعدد وظائف بعد استيفاء عدد من الإجراءات من قبل الهيئة على ان تتم عملية الاعتماد النهائي بالتسكين بعد احالة بيانات الموظفين.

The post تفاصيل اجتماع وزير «عمل الوفاق» مع أعضاء «العامة للثقافة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية