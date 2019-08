المتوسط:

كشف عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أنه كان يعتقد أن غموض الموقف الأمريكي حيال القضية الليبية وغيرها من القضايا ناتج عن الخشية من تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المتوقعة.

وأوضح نصية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه بعد تصريح المبعوث الأممي، غسان سلامة، بأن هناك دول تعمل على تحييد دور مجلس الأمن في القضايا الدولية الراهنة خلال هذه الفترة، اتضح أن الأمر قرار أمريكي

The post برلماني يكشف أسباب تحييد قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية