انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي للنساء والتوليد بالتعاون مع «العربية الأفريقية»

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول للنساء والتوليد بدرنة بالتعاون مع الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات ومستشفي الوحدة العلاجي التعليمي، وذلك بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة ومدير إدارة الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي ومدير عام مستشفي الوحدة ابراهيم عزوز.

وشارك في هذه الفعاليات، نخبة من الأطباء والأستاذة في التخصصات الطبية بمستشفي الوحدة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

