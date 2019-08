المتوسط:

كشفت مصادر مطلعة حصيلة مبدئية بالأسماء لقتلى القوات الموالية لحكومة الوفاق في معارك يوم الخميس بمختلف محاور طرابلس بينهم قيادي ميداني.

وفيما يلي قائمة بقتلى قوات الوفاق ليوم 1-8-2019 وغالبيتهم من مدينة مصراتة:

1-أبوزيد أحمد أبوزيد (مصراتة)

2-عادل محمد أبو ودن (مصراتة)

3-عمر مصطفى ابوشوفة (مصراتة)

4-عمران صابر الجروشي (مصراتة)

5-الشحمي احمد الشحمي (مصراتة)

6-الصغير محمد هروس (مصراتة)

7-عبدالله سعد احطيبة (مصراتة)

8-محمد عبدالسلام بعيو (مصراتة)

9-مختار ابوجرود (مصراتة )

10-علي الجهيمي (مصراتة)

11-مروان الطويل (مصراتة)

12-علي محمد المحجوبي (صرمان)

13-عمر البشير المحجوبي (صرمان)

14-عمر محمد الورفلي (طرابلس)

15-حسن الخباط (طرابلس)

16-حسن سليمان التارقي (الجنوب)

17-احمد التارقي (الجنوب)

18- وائل محمد المشاي ( المشاشية )

19-محمود بركة ( الزاوية مطرد )

20-باسم وشنه (باتيستا) (سوق الجمعة)

21-سامي عومر – (نالوت) – قيادي ميداني.

وتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش وقوات الوفاق، بعدد من المحاور منذ صباح الخميس وتراجعت حدتها مساءاً.

The post بالأسماء.. الحصيلة الأولية لقتلى قوات الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية