المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، بمقر إقامته بمدينة القبة عبدالهادي الصغير، عقب زيارته للملكة المغربية الهاشمية مبعوثاً من رئيس مجلس النواب.

وأطلع الصغير، المستشار عقيلة صالح، على نتائج اجتماعاته بالعاصمة المغربية الرباط في مقدمتها لقاء رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ولقاء الأمين العام لاتحاد المغرب العربي” الطيب البكوش ” ودعم المملكة المغربية الشقيقة واتحاد المغرب العربي لليبيا في إنهاء الأزمة الحالية ودعم مجلس النواب الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” وعدم الإعتراف بأي جسم موازي.

كما تطرق اللقاء إلى اجتماعات القاهرة الأخيرة ومانتج عنه بما يخدم مصلحة البلاد ودعم شرعية مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي.

The post تفاصيل لقاء «صالح» بالبرلماني عبد الهادي الصغير للاطلاع على نتائج زيارة المغرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية