تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب مع الهادي الصغير

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النائب عبدالهادي الصغير، عقب زيارته للملكة المغربية مبعوثاً من رئيس مجلس النواب.

واطلع الصغير، خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة عقيلة صالح، على نتائج اجتماعاته بالعاصمة المغربية الرباط، في مقدمتها لقاء رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ولقاء الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، ودعم المملكة المغربية واتحاد المغرب العربي لليبيا في إنهاء الأزمة الحالية ودعم مجلس النواب الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعدم الاعتراف بأي جسم موازي.

كما تطرق اللقاء إلى اجتماعات القاهرة الأخيرة وما نتج عنه بما يخدم مصلحة البلاد ودعم شرعية مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا