المتوسط:

حذر جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس المواطنين بمنطقة الهضبة البدري، من الصعود إلى الطوابق العليا.

وطالب الجهاز، المواطنين بالنزول من الطوابق العلوية، محذرا من الاقتراب من النوافذ والشرفات.

