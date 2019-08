المتوسط:

اعتمد وزير التعليم لحكومة الوفاق الوطني الدكتور، عثمان عبدالجليل، التنظيم الداخلي للكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وكشف مصدر من الهيئة بأن الوزير سيعتمد التنظيم الداخلي للمعاهد الفنية المتوسط الأسبوع القادم.

The post وزير «تعليم الوفاق» يعتمد التنظيم الداخلي للكليات والمعاهد التقنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية