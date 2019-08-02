بعد استهدافه .. شنبارو يزور مستشفى الطب الميداني بطرابلس

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضو لجنة الطوارئ، عبد الباري شنبارو، أن لجنة الطوارئ اتخذت عددًا من الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع لجنة رصد الانتهاكات المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، على صعيد توثيق الحادثة التي تعرض لها مستشفى الطب الميداني، لغرض تقديمها للجهات القضائية المحلية والدولية المعنية.

جاء ذلك عقب زيارة ميدانية قام بها الوكيل ممثلًا عن لجنة الطوارئ يوم الثلاثاء الماضي، للمستشفى الميداني بطريق المطار، لتقديم المواساة، والدعم للفريق الطبي المسؤول على المركز، الذي تم استهدافه بهجوم جوي غادر، وراح ضحيته 5 بين طبيب ومسعف، بالإضافة إلى 8 جرحى.

وأضاف شنبارو أن المركز، كان يعمل وفق القوانين الدولية، والمعايير الإنسانية، وهو خال من أي مظاهر مسلحة.

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