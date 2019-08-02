الأحمر: من الخطأ التعويل على إحاطة سلامة

قال عضو مجلس النواب، بشير الأحمر، إن الجرائم التي ترتكبها القوات التابعة للوفاق أصبحت واضحة للجميع وليست بحاجة لأن تُذكر ضمن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن، لإثباتها، مُضيفاً أنه من “الخطأ التعويل على إحاطة سلامة”.

وأشار الأحمر في تصريحات لوكالة العين الإخبارية إلى أن الجيش الوطني ماضٍ في معركته لإنهاء وجود هذه المجموعات، لافتاً إلى أن آمالا ليبية كبيرة مُعلّقة على الجيش الوطني ودوره في تحقيق الاستقرار، وتخليص البلاد من التشكيلات المُسلحة.

ولاقت إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة أمام مجلس الأمن ردود فعل حادة من حيث عدم الرضا عن بنود ورد ضمن الإحاطة.

المجلس الرئاسي سارع في استدعاء سلامة وقدم له مذكرة احتجاج وصف فيها ما ذكره سلامة حول الوضع في طرابلس بالمغالطات، تلاه بيان لداخلية الوفاق منتقدا ما قال إن سلامة لم يفرق ما بين اختطاف النائب سهام سرقيوة واحتجاز رئيس هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية.

رئاسة الأركان العامة بالوفاق حمّلت سلامة المسؤولية خاصة في جزئية اتهامه بوجود إرهابيين يقاتلون إلى جانب قوات الوفاق معتبرة ذلك تشويها لها.

مجلس حكماء وأعيان مصراتة واللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية رفضوا ما جاء في الإحاطة معتبرين أن سلامة منحاز إلى ما وصفوه بالمشروعِ العسكريِّ والاستبدادي.

الانتقادات جاءت من الطرف الآخر أيضا حيث قال عضو مجلس النواب علي القايدي في تصريح لوكالة سبوتنيك إن إحاطة سلامة لم تصب الحقيقة كاملة ولم تكن كافية لتوضيح التطورات في البلاد.

الأمر وصل إلى أبعد من الانتقاد حيث أصدرت القوة الأمنية المساندة في طرابلس تهديدا ضمنيا بطرد المبعوث من طرابلس، واصفة إحاطته غير العادلة من حيث مساواته بين ما أسمته المعتدي والمعتدى عليه .

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