عجول وأغنام مستوردة تصل ميناء الخمس

دخلت إلى ميناء الخمس الساعات الماضية سفن تجارية عديدة محملة ببضائع وأغنام مستوردة استعدادا لعيد الأضحى.

ورست السفينة “بلو مون” التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية على الرصيف رقم (6) وعلى متنها 4200 رأس من الأغنام المستوردة بالإضافة إلى 373 رأسا من العجول.

وأوضحت بيانات ميناء الخمس وصول سفينة أغنام أخرى اسمها دلال وعلى متنها أكثر من 5500 رأس من العجول.

كما سجل ميناء بنغازي دخول السفينة فيكتوري وعلى متنها 26500 رأس من الأغنام و105 رؤوس من العجول لتلحق بها السفينة برونا التي أفرغت حمولتها من الأغنام والبالغة 5370 رأسا.

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