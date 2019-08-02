ليبيا تغلق مراكز للمهاجرين شرق البلاد لعدم قدرتها على ضمان الأمن فيها

قررت السلطات الليبية إغلاق عدد من مراكز المهاجرين غير الشرعيين شرق البلاد وإطلاق سراح من فيها، لعدم قدرتها على ضمان الأمن بعد الهجوم الذي تعرض له أحد هذه المراكز في مدينة تاجوارء (شرق). وتبقى ليبيا مركز عبور أساسي للمهاجرين الأفارقة الراغبين في عبور المتوسط نحو أوروبا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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