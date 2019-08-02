اعترافات عشماوي تكشف عن علاقته مع بلحاج

اعترف الإرهابي هشام عشماوي، وهو أخطر إرهابي تسلمته مصر من ليبيا نهاية مايو الماضي، أنه كان يقوم بتدريب مقاتلين أجانب يتواجدون في ليبيا وسوريا، مضيفا أنه كان يقوم بتدريبهم بعد إخضاعهم لاختبارات الولاء.

وكشف عشماوي خلال التحقيقات عن شبكة كبيرة لتوفير مصادر تمويل العمليات الإرهابية، لافتا إلى أنه حصل على أموال من شخصيات بارزة تابعة للإخوان في مصر وليبيا، وكانت هذه الأموال تأتي عبر وسطاء من السيدات، لتجنب الشكوك وعدم لفت انتباه أجهزة الأمن، ومن خلال هذه الأموال كان يتم شراء السلاح والمؤن والذخيرة.

وأدلى عشماوي خلال التحقيقات باعترافات حول الشفرات المستخدمة من جانب التنظيمات الإرهابية، وكيفية استخدام تطبيق تليغرام، لنقل التعليمات والرسائل.

وكشف عشماوي عن علاقاته بالقيادي العسكري في ليبيا وأمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، مؤكدا أن الأخير كان يقوم بدعم مجموعات تابعة لعشماوي في درنة ماديا ولوجستييا.

وكان الجيش الليبي قد سلم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر نهاية مايو الماضي خلال زيارة خاطفة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى ليبيا ولقائه بالقائد العام للجيش خليفة حفتر.

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