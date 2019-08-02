المغرب يؤكد عدم اعترافه بأي جسم مواز للبرلمان برئاسة عقيلة صالح

التقى أمس رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة النائب عبدالهادي الصغير وأطلع الصغير المستشار صالح على نتائج اجتماعاته بالعاصمة المغربية الرباط مع رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش.

وأكد الصغير دعم المملكة المغربية واتحاد المغرب العربي لليبيا في إنهاء الأزمة الحالية؛ ولمجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، وعدم الاعتراف بأي جسم مواز له.

كما تطرق اللقاء إلى اجتماعات القاهرة الأخيرة وما نتج عنها بما يخدم مصلحة البلاد.

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