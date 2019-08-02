بفضل كاميرا مراقبة .. ضبط سارق دراجة عامل باكستاني باجدابيا

تمكن اعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة اجدابيا، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص “سوداني الجنسية” قام بسرقة دراجة هوائية.

وأوضح رئيس وحدة التحري والقبض بمركز شرطة اجدابيا فضل الزوي، أن باكستاني الجنسية تقدم بشكوى بشأن سرقة دراجته الهوائية من أمام المحل العامل فيه وتم رصد السارق بكاميرا المراقبة بالمحل، وعلى الفور توجه أعضاء التحري والقبض لمكان الواقعة وبعد التحري تم القبض على المتهم في حالة سكر سودني الجنسية، وتم التحقيق والاستدلال معه واحالته الى جهات الاختصاص.

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