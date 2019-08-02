الأرصاد: استقرار الطقس شرقا.. وموجة حر على شمال غرب البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر أغلب مناطق شمال غرب ليبيا اليوم الجمعة وغدا، بموجة حر، نتيجة امتداد منخفض جوي صحراوي حراري يتمركز جنوب الجزائر.

وأظهرت نشرة المركز، استقرار الطقس اليومين المقبلين على أغلب مناطق الشمال الشرقي، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية بوجه عام، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية الليلة وصباح غد على سرت، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

وفيما تتراوح درجات الحرارة بين 32 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرار بين 30 و35 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على جالو والجغبوب، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالة شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة – السري – تازربو:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 39 و42 درجة مئوية.

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