الزائدي يدعو لبناء الدولة على أسس العدالة الاجتماعية

دعا الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدى، إلى تكريس مفهوم بناء الدولة على أسس العدالة الاجتماعية.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فإن مع العسر يسر، وإذا اشتدت الأزمة تنفرج، وما هي إلا سويعات وتكون هذه الأيام السوداء في التاريخ الليبي من الماضي، وستخرج ليبيا جديدة موحدة قوية مهابة، وستتذكر الأجيال القادمة فقط بعض قليل من هذا الكم من الهموم، إن الله ينصر عباده الصادقين، ومن ينصره الله فلا غالب له، هذه ليست دعوة لاستقواء الغالب على المغلوب، ولا لفرض آمر واقع نتاج القوة، بل تكريسا لمفهوم بناء الدولة على أسس العدالة الاجتماعية. فعندما تفرض مؤسسات الدولة الوطنية الحرفية سلطتها على الوطن تختفي مظاهر المغالبة، وتتشكل آليات فعّالة للتوافق”.

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