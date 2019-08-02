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الزائدي يدعو لبناء الدولة على أسس العدالة الاجتماعية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدى، إلى تكريس مفهوم بناء الدولة على أسس العدالة الاجتماعية.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فإن مع العسر يسر، وإذا اشتدت الأزمة تنفرج، وما هي إلا سويعات وتكون هذه الأيام السوداء في التاريخ الليبي من الماضي، وستخرج ليبيا جديدة موحدة قوية مهابة، وستتذكر الأجيال القادمة فقط بعض قليل من هذا الكم من الهموم، إن الله ينصر عباده الصادقين، ومن ينصره الله فلا غالب له، هذه ليست دعوة لاستقواء الغالب على المغلوب، ولا لفرض آمر واقع نتاج القوة، بل تكريسا لمفهوم بناء الدولة على أسس العدالة الاجتماعية. فعندما تفرض مؤسسات الدولة الوطنية الحرفية سلطتها على الوطن تختفي مظاهر المغالبة، وتتشكل آليات فعّالة للتوافق”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يا عرض يا خانق يا فاسد يا محرم. ماناش محتاجين لكلامك يا فاسد انت احد من دمروا ليبيا لانك حكمت فيها يا خنزير. صلاحيتك انتهت بانتهاء النظام الجماهيري اللي استغليتوه لمصالحك يا فاسدين. تبوا رواحكم لجان ثوريه و انتوا اكبر مخانب و سراق و عملاء. امشي صحفي وضعك مع المانيا قبل يا متشرد. نحن نعرف كيف نبني بلادنا بعيدا عنكم يا مشبوهين. اخزييه عليك يا مسيس. نسيت ايامات المداهمات يا كلب و يا ما ظلمت ناس يا حيوان. التاريخ لا يرحم

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  • شنو علاقتك بايبيا توا يا تيس يا خانب يا مجرم. مش كنت في عصابة المدهمات و كم ظلمت من ناس اشرف منك يا فاسد يا حثاله. تاريخك اسود علي رأسك يا جبان. توا تبي تورينا انت كيف نبنوا دولتنا ؟؟؟ اتفوووه علي زومتك يا مسيس يا مجرم. جيب شهادة حسن سيرة و سلوك من المانيا باش تخش لليبيا مره تانيه يا حقير

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