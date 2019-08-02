الصغير لـ المستشار صالح: المغرب تؤكد عدم الإعتراف بأي جسم موازي لمجلس النواب

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الخميس النائب عبدالهادي الصغير عقب زيارته للمملكة المغربية كمبعوثاً لرئيس البرلمان.

الصغير أطلع المستشار صالح بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على نتائج اجتماعاته بالعاصمة المغربية الرباط في مقدمتها لقاء مع كل من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش ودعم المملكة المغربية واتحاد المغرب العربي لليبيا في إنهاء الأزمة الحالية ودعم البرلمان الليبي برئاسة المستشار صالح وعدم الاعتراف بأي جسم موازي.

وتطرق اللقاء إلى اجتماعات القاهرة الأخيرة ومانتج عنه بما يخدم مصلحة البلاد ودعم شرعية مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي.

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