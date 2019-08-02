عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية على مناطق شرقي مصراتة

أكد مصدر عسكري، أن سلاح الجو شن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، غارات على عدة مواقع شرقي مدينة مصراتة.

وبين المصدر، أن الغارات استهدفت، أكثر من موقع بمنطقة السدادة، حيث نفذت 9 غارات، شمات موقع شركة النهر “الكامبو” التي تستغلها مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة، إضافة إلى مجموعات تابعة لآمر حرس المنشآت النفطية الأسبق المصنف إرهابيا، إبراهيم الجضران.

وبين المصدر أن الغارات حققت أهدافها، حيث سقط العشرات من العناصر المتطرفة بين قتيل وجيح، علاوة على الخسائر المادية الكبيرة.

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