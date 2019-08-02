الأحمر: إنتهاكات حكومة المليشيات واستخدامها للمرتزقة أصبح جلياً لفاقدي البصر والبصيرة

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب بشير الأحمر أنه من الخطأ التعويل كثيرا على إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن أو المجتمع الدولي لإثبات انتهاكات ما وصفها بـ”حكومة اللاوفاق” في استخدام المرتزقة.

الأحمر أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أن انتهاكات ما وصفها بـ”حكومة المليشيات” أصبحت جلية لفاقدي البصر والبصيرة،حسب وصفه.

وأضاف أن حديث سلامة على “حكومة المليشيات” (حكومة الوفاق) لن يغير أو يوقف من استمرار الجيش في مهمته لاقتلاع هذه الزمرة الفاسدة من كل الأراضي الليبية.

وشدد الأحمر على أن الليبيين لا يعولون إلا على المؤسسة العسكرية والقيادة العامة لاسترجاع ليبيا من العصابات والمجموعات الإرهابية والخارجين على القانون والعملاء.

عضو مجلس النواب قال إن سلامة ليس إلا موظفاً كلف بعمل وقد فشل فشلاً ذريعاً في أداء عمله.

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