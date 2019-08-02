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الأمان: جاهزون لصرف مخصصات الـ10000 دولار بالسعر الجديد

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الأمان يوم الخميس لكافة العملاء أنه سيشرع اعتبارا من يوم الأحد المقبل في تنفيذ مُعاملات مخصصات الأفراد بقيمة 10 آلاف دولار لمن لم يتحصلوا عليها بعد بالسعر الرسمي الجديد الذي حدده الرئاسي عند 163%.

وأوضحت إدارة المصرف أنها حددت العمولة على معاملات الاعتمادات المستندية بنسبة أقل من واحد في المئة (1%) بالتزامن مع الاستمرار في العمل على كافة الخدمات المصرفية من بينها فتح الحسابات للأفراد والشركات والصكوك المصدقة بالإضافة للحوالات الإلكترونية من المصارف الشقيقة والإيداعات النقدية.

وكان المصرف قد رفع، منذ نحو 4 أيام، سقف السحب المحلي بصك أو بشيك شباك “قيد” إلى 25 ألف دينار أسبوعياً في جميع فروعه مؤكدا قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة من المصارف الأخرى.

وقالت إدارة مصرف الأمان إن سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي ATM يبلغ 400 دينار إن كان بالبطاقة المحلية أو عبر خدمة السحب بدون بطاقة الكاردليس الموجودة في تطبيق الصيرفة المباشرة أمان موبايل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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