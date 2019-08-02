الأمان: جاهزون لصرف مخصصات الـ10000 دولار بالسعر الجديد

أعلن مصرف الأمان يوم الخميس لكافة العملاء أنه سيشرع اعتبارا من يوم الأحد المقبل في تنفيذ مُعاملات مخصصات الأفراد بقيمة 10 آلاف دولار لمن لم يتحصلوا عليها بعد بالسعر الرسمي الجديد الذي حدده الرئاسي عند 163%.

وأوضحت إدارة المصرف أنها حددت العمولة على معاملات الاعتمادات المستندية بنسبة أقل من واحد في المئة (1%) بالتزامن مع الاستمرار في العمل على كافة الخدمات المصرفية من بينها فتح الحسابات للأفراد والشركات والصكوك المصدقة بالإضافة للحوالات الإلكترونية من المصارف الشقيقة والإيداعات النقدية.

وكان المصرف قد رفع، منذ نحو 4 أيام، سقف السحب المحلي بصك أو بشيك شباك “قيد” إلى 25 ألف دينار أسبوعياً في جميع فروعه مؤكدا قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة من المصارف الأخرى.

وقالت إدارة مصرف الأمان إن سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي ATM يبلغ 400 دينار إن كان بالبطاقة المحلية أو عبر خدمة السحب بدون بطاقة الكاردليس الموجودة في تطبيق الصيرفة المباشرة أمان موبايل.

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