عقب اختتام جولته بواشنطن.. استقبال لوفد النواب ببلدية بنغازي

استقبل روؤساء مجالس بلديات بنغازي، وبنينا، وسلوق، وقمينس، والمليطانية، وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، أعضاء مجلس النواب الذي قاموا بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا لشرح الوضع الحالي في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، أن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، قام بإلقاء كلمة ترحيبية بالنواب الحاضرين، أثنى فيها على مواقفهم الوطنية تجاه دعم القوات المسلحة العربية الليبية ووحدة الوطن ومُحاربة الجماعات الإرهابية والملشيات الإجرامية، مُؤكداً على دور القوات المسلحة الذي يهدف إلى قيام دولة ذات سيادة تحقق الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والمواطن.

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