المحجوب: قوات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس

قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن قوات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة في منطقة صلاح الدين وشارع الخلاطات جنوب طرابلس.

وأوضح المحجوب أن قوات الجيش تسعى إلى ربط محاور القتال ببعضها لإحكام الخناق على الميليشيات المسلحة والقضاء عليها. وأكد سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الميليشيات المسلحة بينهم قادة ميدانيون بارزون.

وأشار العميد المحجوب إلى أن الميليشيات الإرهابية تحاول المقاومة والصمود في محور صلاح الدين ودفع المواطنين لإغلاق المحال، مع احتدام المواجهات في شارع الخلاطات.

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